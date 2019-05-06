В Нижнекамске осталось около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Только за последний год в Нижнекамске и Нижнекамском районе попрощались с 261 ветераном Великой Отечественной войны. Об этом рассказал замглавы исполкома района Ильнар Бадретдинов, сообщает пресс-служба районной администрации.



В настоящее время в районе проживают 1452 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них – 93 участника войны и приравненных к ним, 1042 труженика тыла, 113 вдов участников войны. 204 человека относятся сразу к двум категориям – тружеников тыла и вдов участников войны.

Ильнар Бадретдинов отметил, что сегодня эти люди находятся под особой опекой государства, забота о них является важной частью социальной политики.



Ветеранов обслуживают на дому, организуют им отдых в центре «Милосердие», выделяют сиделок. Также ветераны проходят медосмотры, а недавно в 13 квартирах установили дымовые извещатели.

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