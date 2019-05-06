Татарская молодежь Москвы устроила для ветеранов концерт и торжественный ужин

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). В Москве, в районе Марьино, состоялся торжественный концерт «Плечом к плечу в одном строю», посвященный 74-летию великой Победы. Мероприятие организовали татарская молодежная организация «Седьмое поколение» при поддержке ЦРО «Международная исламская миссия».



На концерте для ветеранов выступил военный оркестр, звучали татарские и русские национальные песенные и танцевальные творческие коллективы, сольные выступления перемежались с народными и современными песнями, артисты показывали театрализованные спектакли и декламировали стихотворения.





Координатор организации «Седьмое поколение», уроженец Зеленодольска Алмаз Абдрахманов отметил, что ветераны являются символом единства триумфальной победы.



«День Победы – это не просто дата окончания войны. Сегодня этот праздник является мерилом патриотизма и любви к нашей Родине. В дни войны на фронте сражались мусульмане, христиане, верующие и неверующие люди. Сегодня мы как никогда нуждаемся в сплоченности и взаимоуважении», – отметил в своем выступлении Алмаз Абдрахманов.



С поздравлениями к ветеранам обратились представители префектуры ЮВАО г. Москвы и управы района Марьино, общественные и политические деятели.





В завершении культурной программы все участники и гости концерта поднялись на сцену для совместного исполнения композиции «День победы». А после для всех желающих был приготовлен торжественный ужин, за которым волонтеры молодежной организации вручили ветеранам, труженикам тыла и детям войны продуктовые наборы.



Виновники торжества были тронуты заботой. «Как приятно, когда понимаешь, что растет поколение, которое нас не забывает», – со слезами на глазах поделилась одна из пришедших ветеранов.

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