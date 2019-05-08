Татар-информ

8 мая 2019, 23:58

Здоровье и средаНаука и образование

Солнцезащитные средства оказались потенциально опасны для людей

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Здоровье и средаНаука и образование

Солнцезащитные средства оказались потенциально опасны для людей

Риски, связанные с компонентами средств от солнца, меньше рисков воздействия солнечных лучей.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Компоненты солнцезащитных средств излишне поглощаются организмом человека. Об этом предупредило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), пишет «Российская газета».

Специалисты с помощью 24 добровольцев протестировали четыре наиболее популярных среди потребителей кремов от солнца. Подробности исследования опубликованы в JAMA Network.

В течение недели у каждого участника взяли 30 анализов крови. После четырех дней использования солнцезащитных средств концентрация активных веществ в организме заметно выросла. В частности, увеличилось содержание в крови оксибензона – ультрафиолетового фильтра. Это вещество способно нарушать гормональные структуры у людей.

Уровни поглощения ингредиентов средств от солнца превышают пороговые значения, установленные FDA. Однако, по словам медиков, для оценки их опасности необходимы дополнительные изыскания. При этом потенциальные риски, связанные с компонентами солнцезащитных кремов, меньше рисков воздействия солнечных лучей. В связи с этим дерматологи призвали не отказываться от их использования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рак кожи входит в число наиболее распространенных в Татарстане онкологических заболеваний.

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