Солнцезащитные средства оказались потенциально опасны для людей

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Компоненты солнцезащитных средств излишне поглощаются организмом человека. Об этом предупредило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), пишет «Российская газета».

Специалисты с помощью 24 добровольцев протестировали четыре наиболее популярных среди потребителей кремов от солнца. Подробности исследования опубликованы в JAMA Network.

В течение недели у каждого участника взяли 30 анализов крови. После четырех дней использования солнцезащитных средств концентрация активных веществ в организме заметно выросла. В частности, увеличилось содержание в крови оксибензона – ультрафиолетового фильтра. Это вещество способно нарушать гормональные структуры у людей.

Уровни поглощения ингредиентов средств от солнца превышают пороговые значения, установленные FDA. Однако, по словам медиков, для оценки их опасности необходимы дополнительные изыскания. При этом потенциальные риски, связанные с компонентами солнцезащитных кремов, меньше рисков воздействия солнечных лучей. В связи с этим дерматологи призвали не отказываться от их использования.

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