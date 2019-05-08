Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем статусе

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Примерно 25% жителей России, инфицированных ВИЧ, не знают о своем статусе. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом пресс-служба Минздрава РФ проинформировала, что согласно данным, полученным с использованием рекомендованного ЮНЭЙДС программного обеспечения Spectrum, в 2018 году о своей болезни не знали около 11,6% ВИЧ-инфицированных россиян (приблизительно 118 тыс. человек). В 2017-м таковых было примерно 19%, передает ТАСС.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что «ранняя диагностика – первый шаг к успешному лечению ВИЧ-инфекции». С 13 по 17 мая ведомство организует всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты круглые сутки без выходных дней будут отвечать на вопросы граждан, которые позвонят по телефону: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав России предложил запретить ВИЧ-отрицание на законодательном уровне.

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