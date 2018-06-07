Наставник УНИКСа о победе над «Калевом»: «В будущем мы должны еще лучше обороняться»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал третью по счету победу в четвертьфинале Лиги ВТБ над «Калевом» (96:84), которая вывела казанцев в полуфинал. Наставник посетовал на не очень успешную защиту своей команды, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы успешно преодолели первый раунд плей-офф. “Калев“ – очень хорошая атакующая команда! Если вы посмотрите предыдущие матчи, а также игры по ходу сезона, то вы увидите, что эстонцы могут набрать много очков вне зависимости от того, кто их оппонент», – констатировал специалист.

«В будущем мы должны еще лучше обороняться, сегодня мы допускали ошибки», – признал Прифтис и добавил, что команда продолжит движение к своей цели.

УНИКС стал первой командой, вышедшей в полуфинал, где казанцы сыграют, судя по всему, с «Химками», которые ведут в своей серии до трех побед 2–0 против «Астаны».

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