Татар-информ

8 мая 2019, 22:18

Спорт

Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали»

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Спорт

Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали»

Казанский клуб получит за игрока денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский перейдет в череповецкую «Северсталь». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Клуб из столицы Татарстана получит за 23-летнего игрока денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

Голкипер перешел в «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга» в 2018 году. В сезоне 2017-2018 годов он принял участие в 39 матчах, одержав 17 побед при 92,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,26.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» подписал соглашение с воспитанником клуба – форвардом Кириллом Петровым. 

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