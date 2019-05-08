Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский перейдет в череповецкую «Северсталь». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Клуб из столицы Татарстана получит за 23-летнего игрока денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

Голкипер перешел в «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга» в 2018 году. В сезоне 2017-2018 годов он принял участие в 39 матчах, одержав 17 побед при 92,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,26.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» подписал соглашение с воспитанником клуба – форвардом Кириллом Петровым.

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