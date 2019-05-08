94-летний фронтовик Аббас Ахметшин: «До сих пор испытываю огромную любовь к жизни»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Инспекции Госстройнадзора Татарстана состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков «Навстречу Победе». Почетным гостем мероприятия стал 94-летний участник Великой Отечественной войны Аббас Ахметшин, рассказавший детям о фронтовых годах и первом послевоенном времени.

Победители конкурса прочитали фронтовику стихи о войне и подарили ему свои рисунки. А он показал им сделанный в Венгрии вскоре после Победы снимок, на котором оказались запечатлены он и его командир.

Аббас Ахметович Ахметшин родился в апреле 1925 года в селе Верхний Байлар Тукаевского района ТАССР. Он успел окончить только восемь классов, когда нацистская Германия напала на СССР и ему пришлось пойти работать в колхоз, где не хватало рабочих рук.

В Красную армию Аббаса Ахметшина призвали в 1943 году. Он служил радистом-телеграфистом в артиллерийском полку. Был удостоен медалей «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». «Сейчас в армии служат один год, а нам пришлось семь лет защищать Родину. Уходил в армию – не было и 18 лет, вернулся почти 25-летним», – поведал своим юным слушателям ветеран.

День Победы Ахметшин встретил на границе Австрии и Чехословакии. Год он прослужил в Венгрии, а затем еще три на Дальнем Востоке – в районе бухты Провидения на Чукотке.

После демобилизации фронтовик вернулся в родное село, но родители его к тому времени умерли, а возвратившийся из армии до него старший брат женился. Не желая стеснять его, Аббас перебрался в Казань, где по совету товарища поступил на службу в органы внутренних дел. После трех лет учебы Ахметшин прослужил в них до самой пенсии.

«Работу свою очень любил, каждый день шел на службу с радостью», – заметил Аббас абый, вспоминая те годы. Время от времени он поглаживал свой блокнот, содержащий написанные после ранения в госпитали заметке о войне на татарском языке.

В завершение встречи Аббас Ахметшин вспомнил, как в день рождения внук спросил его, доволен ли он своей жизнью. Ветеран сказал, что доволен, так как был свидетелем исторических событий и служил своей стране. «До сих пор я испытываю огромную любовь к жизни. Стараюсь каждый день читать по два часа, выписываю федеральные газеты и журналы. Ознакомился с 12-томником Карамзина. Дети, внуки, зятья – все очень любят меня, готовы помогать во всем. Что еще мне нужно для счастья?» – резюмировал он.

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