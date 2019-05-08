В Татарстане 18 тыс. школьников-волонтеров оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 18 тыс. школьников участвуют в волонтерских движениях помощи ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает Минобрнауки РТ.

«В рамках 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне школьники республики принимают активное участие в акциях “Поделись теплотой своей души”, “Ветеран живет рядом”, “Твори добро”, в эстафете волонтеров “Частица сердца в добрые дела”», – говорится в сообщении министерства.

Школьники и студенты колледжей навещают ветеранов и тружеников тыла, оказывают им посильную помощь. Поздравляя их с Днем Победы, волонтеры дарят подарки, изготовленные своими руками. Кроме того, встречи с ветеранами организуются в школах и колледжах.

На сегодня в школах Татарстана действует 1,2 тыс. тимуровских и волонтерских отрядов с охватом свыше 18 тыс. человек.

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