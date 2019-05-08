Татар-информ

8 мая 2019, 20:05

Политика

На дебатах «Единой России» предложили создать в Госсовете РТ Комитет по культуре и нацполитике

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Политика

На дебатах «Единой России» предложили создать в Госсовете РТ Комитет по культуре и нацполитике

Фото: tatarstan.er.ru

Дебаты между участниками предварительного голосования пройдут до 15 мая, всего региональный исполком «Единой России» организует 150 дебатов.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане состоялись дебаты предварительного голосования «Единой России», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«Участники дебатов говорили о равной доступности качественного культурного продукта для всех жителей республики, а также о потребности республики в формировании культурного кода и сохранении государственной и национальной культурной идентичности», — говорится в сообщении. 

Как отметил заместитель руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики — начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Роман Беляков, повышению эффективности осуществления культурной политики республики могло бы способствовать создание профильного Комитета в структуре татарстанского парламента, который занимался бы только культурой и вопросами национальной политики. 

«Надо сохранять инфраструктуру культуры, делать ее доступной для населения. Необходимо повышать эффективность информационного сопровождения культурной политики, эффективно использовать ресурс общественных организаций. Координировать эту работу мог бы отдельный Комитет по культуре и национальной политике в Госсовете республики», — сказал он. 

По мнению руководителя Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной, формировать и беречь свой культурный код должны сами жители республики. «Этим должны заниматься и учреждения культуры, и общественные организации, и национальные культурные автономии. При этом с гуманитарным развитием территории должно гармонизироваться технологическое развитие республики», — подчеркнула Нигматуллина.

Дебаты между участниками предварительного голосования пройдут до 15 мая, всего региональный исполком «Единой России» организует 150 дебатов, а предварительное голосование пройдет 26 мая, по итогам которого определятся участники предстоящих выборов в парламент республики.

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