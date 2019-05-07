КНИТУ завоевал Гран-при республиканской «Студенческой весны – 2019»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) завоевал Гран-при в номинации «Общая программа вуза» в группе крупных вузов Татарстана и первое место в общем зачете на гала-концерте Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан — 2019», который прошел 7 мая в КСК КФУ «Уникс». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студентов со сцены поздравил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. «Я вам искренне завидую, вы причастны к большому событию. „Студенческая весна“ — это большая школа, и вы успешно ее проходите!» — сказал он.

Всего у артистов КНИТУ оказалось 23 диплома в разных номинациях. Большую победу и Гран-при в театральном направлении завоевал СТЭМ «Укус солнца», этот же коллектив взял первое место в номинации «Театр малых форм». В номинации «Эстрадная миниатюра» 1-е место занял СТЭМ «Счастливый случай». Первые места заняли и танцоры: т/к Groove up в номинации «Уличные танцы».

Вторые и третьи места в различных номинациях получили также студенческий театр P.S., команда по черлидингу NCT, Индира Абильмагжанова («бардовская песня»), бит-боксер Кирилл Иванов, танцевальные коллективы Who knows, Shois, мелодекламаторы Ева Литвинова и Айгуль Галиева, коллективы «Счастливый случай» и «Не мотай нервы». Спецприз жюри получил коллектив «Мы тоже можем».

Также были отмечены и журналисты КНИТУ. Призовые места — у Азизы Музафаровой, Камиллы Праховой, Данила Еремина и Ольги Садовниковой, Гузель Мухаметнабиевой, Камиллы Насрулиной, Александры Чагиной, Камиллы Праховой, Надежды Казаевой.

Сюжетной линией первого отделения гала-концерта стала непростая судьба талантливой актрисы, которая переживала взлеты и падения, но сумела добиться славы. Эту получасовую программу команда Татарстана представит на Всероссийской студенческой весне в Перми 14 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.