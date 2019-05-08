Татар-информ

8 мая 2019, 18:45

Общество

Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту мальчика с редким заболеванием из Набережных Челнов

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Общество

Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту мальчика с редким заболеванием из Набережных Челнов

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

В Казанском танковом училище и на танковом полигоне исполнилась мечта Динара: он стал танкистом с настоящим шлемофоном на голове и поездил на танке.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» воплотил в реальность заветное желание шестилетнего мальчика, мечтающего стать танкистом, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

Динар – самобытный и творческий ребенок. В двухлетнем возрасте у него обнаружилось редкое заболевание, которое на несколько лет ограничило активность больницами и процедурами. Сейчас Динару исполнилось шесть лет, у него хорошие показатели по здоровью. Теперь семья старается восполнить все, что было упущено во время лечения: он ходит в детский сад и развивающий центр, занимается в кружке робототехники.



В Казанском танковом училище и на танковом полигоне исполнилась мечта Динара: он стал танкистом с настоящим шлемофоном на голове и поездил на танке. «Нельзя сидеть в танке, ты только посмотришь на него!» – так говорили в детском саду мальчишки мечтателю.

Однако сегодняшнее утро мальчика началось на территории училища. Вместе с начальником учебного заведения генерал-майором Кириллом Кулаковым он погрузился в жизнь настоящего танкиста: посмотрел военную технику снаружи и изнутри, а также увидел подводные учения курсантов.

Побывав в училище, Динар отправился на танковый полигон. Грохот и шум большого танка не испугали Динара. Он смело забрался на свое место и приготовился к выезду. Вместе с экипажем и папой мальчик проехал большой маршрут в самой настоящей боевой машине.

Отныне стены Танкового училища будет украшать подарок Динара, который он нарисовал специально для этого случая. «Спасибо за мечту» написано на обратной стороне рисунка. Руководство училища подарило мальчику настоящий шлемофон и медаль.

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Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту мальчика с редким заболеванием из Набережных Челнов

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