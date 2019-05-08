Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте России по нацпроектам

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание Совета прошло под председательством Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Открывая заседание, Владимир Путин напомнил, что год назад был подписан указ о национальных целях и стратегических задачах развития, была начата работа над национальными проектами, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы страны, для всех субъектов Федерации. Далее с докладами о результатах выполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах выступили вице-премьеры России Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Антон Силуанов.

«Для рассмотрения актуальных вопросов приглашены руководители субъектов федерации, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета РФ.

В частности, Рустам Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по вопросам развития рынка жилья и формирования в городах России комфортной среды для проживания, отметили в пресс-службе.

Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем принимают участие члены Правительства РФ, полномочные представители Президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций.

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