Татар-информ

8 мая 2019, 19:01

Происшествия

В преддверии Дня Победы Артем Хохорин возложил венки к памятникам на Арском кладбище

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Происшествия

В преддверии Дня Победы Артем Хохорин возложил венки к памятникам на Арском кладбище

Фото: 16.мвд.рф

Ветераны войны и ведомства приняли участие в торжественном митинге, посвященном годовщине Великой Победы.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В преддверии Дня Победы Артем Хохорин возложил венки к Памятнику советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен на Арском кладбище в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Также руководители ведомства посетили могилы бывшего министра внутренних дел ТАССР Салиха Япеева, бывшего оперуполномоченного МРОМ по линии уголовного розыска при МВД по РТ Владислава Долгова, бывших заместителей министра Нуруллы Абдуллина и Юрия Слепнева», – рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого для ветеранов войны и ведомства на территории Мемориально-культового комплекса МВД по РТ состоялся торжественный митинг. Гостей в праздничной обстановке под звуки военного оркестра встретили парадные расчеты сотрудников МВД Татарстана, курсанты Казанского юридического института, воспитанники Елабужского суворовского военного училища и учащихся специализированного лицея, которые принесли с собой портреты участников ВОВ.

Министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин от всех сотрудников ведомства выразил благодарность участникам Великой Отечественной войны и заверил ветеранов, что современное поколение россиян помнит, какой ценой досталась Победа.

«Для всех, живущих в послевоенные годы, участники Великой Отечественной войны служат нравственным ориентиром и примером служения долгу», – особо подчеркнул Артем Хохорин.

По традиции в торжественной обстановке некоторые сотрудники МВД были отмечены ведомственными наградами. Кроме того, за многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел медалью РТ «За доблестный труд» были награждены ветераны ведомства Юрий Ставниченко и Камиль Хайруллин.

Еще одним приятным сюрпризом стали занесение в Книгу почета МВД Татарстана имен участников ВОВ и ветеранов МВД Республики Татарстан и вручение каждому из присутствующих на митинге ветеранов юбилейной медали «300 лет полиции России».

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