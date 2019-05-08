Экспонаты к 220-летию Пушкина доставят в Казань из Петербурга и Царского Села за 380 тыс. рублей

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В музей Боратынского на организацию выставки «Я числюсь по России...: Петербург — Царское Село — Казань» к 220-летию Пушкина доставят экспонаты из Петербурга и Царского Села, транспортировка которых обойдется бюджету Татарстана в 380 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«В соответствии с планом выставочной деятельности ГБУК „Национальный музей РТ“, оказать транспортно-экспедиторские услуги по доставке экспонатов выставки „Я числюсь по России...: Петербург — Царское Село — Казань“, которая будет проходить с 5 июня по 19 октября 2019 г. в музее Е. А. Боратынского (филиал ГБУК Национальный музей РТ)», — говорится в документации закупки.

Из Государственного Музея-заповедника «Царское Село» доставят офицерский мундир образца 1817 года, генеральский ментик Гусарского полка и другие экспонаты — всего 16, общей страховой оценкой более 10 млн рублей.

Герб рода Боратынских и карту Российской Империи с пометками Василия Жуковского, сделанными во время путешествия 1837 года, привезут в Казань из собрания Литературного музея Института русской литературы, оттуда доставят 26 экспонатов.

Заказчиком закупки выступило Министерство культуры РТ.

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