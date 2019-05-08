Арендодатель фитнес-клуба Heyvus отсудил у тренажерного зала около 600 тыс. долга за аренду

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Компания ООО «Еврострой НЧ», предоставлявшая помещение фитнес-клубу Heyvus, отсудила у тренажерного зала около 600 тыс. рублей долга за неоплаченную аренду. Соответствующее решение размещено на сайте Арбитражного суда РТ.

«Взыскать с ООО „Фитнес-клуб Хейвус“ Набережные Челны, в пользу ООО „Еврострой НЧ“, Набережные Челны долг в размере 572 тыс. рублей», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что расположенный в Набережных Челнах на территории в 27-го комплекса тренажерный зал, закрылся по техническим причинам.

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