На трассе в Татарстане сгорел внедорожник «Мерседес»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). На трассе в Лаишевском районе Татарстана сгорел внедорожник «Мерседес». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по РТ.

«Накануне в 20.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на 46-м км автодороги Казань – Атабаево горит автомобиль "Мерседес"», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Меньше чем через 10 минут у пылающей иномарки были пожарные ОП «Нармонка». Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание, но спасти авто не удалось – «Мерседес» полностью сгорел. Водитель внедорожника в результате происшествия не пострадал.

Площадь пожара составила 6 кв. метров. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.



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