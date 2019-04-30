В Казани вместо Народного университета искусств открыли ресторан с автомойкой

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). В Кировском районе Казани по адресу улица 2-я Юго-Западная, 7 вместо согласованного в Управлении архитектуры и градостроительства проекта 3-этажного выставочного зала с помещениями народного университета искусств на деле открыли торгово-офисный центр с рестораном «Трофей», автомойкой и шиномонтажом «Автотрофи». Об этом «Татар-информ» после нашумевшей публикации информ-агентства о строительстве в столице Татарстана под видом библиотеки очередного ТЦ сообщил наблюдательный читатель.

«Подал заявку в „Народный контроль“, однако ее сразу же отклонили. Решил написать вам. Однако, учитывая влиятельность хозяев торгово-офисного центра на 2-й Юго-Западной, 7 (возможно и коррупционную составляющую), вопрос смогут легко замять. Прошу проявить бдительность», — подчеркнул автор письма.

На официальном сайте Управления градостроительства и архитектуры Казани, действительно, в перечне выданных разрешений на ввод в эксплуатацию числится и описанный выставочный зал (с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию RU16301000-30гр от 02.03.2015 г.).

Однако после вскрывшейся две недели назад истории с торговым комплексом вместо заявленной двухэтажной библиотеки, долетевшей и до федеральных СМИ, разъяснения исполкома Казани оказались более чем сдержанными и подчеркнуто формальными. На этот раз исполком Казани не стал обращаться к собственнику с вопросом об открытии в построенном здании объекта согласно первоначальным планам и разрешительной документации. Сославшись на законодательство, в администрации города лишь указали ответственного за несоответствие фактически построенного заявленному.

«Инспекцией государственного строительного надзора Республики Татарстан от 18.02.2015 № 016/р, Исполнительным комитетом г. Казани застройщикам — А. А. Закамскому и Л. Н. Закамской — выдано разрешение на ввод в эксплуатацию „Выставочного зала с помещениями народного университета искусств (3-этажное здание с эксплуатируемой кровлей)“ по ул. Юго-Западная 2-ая, д. 7 Кировского района г. Казани от 02.03.2015 №RU16301000-30гр. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 „Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре“ государственный земельный надзор в части соблюдения требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии», — сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Подробнее об объектах, которые были построены в Казани вразрез с заявленными проектами, читайте на сайте «Событий».

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