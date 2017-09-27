Татар-информ

8 мая 2019, 17:31

Спорт

Казанский «Зенит» сложил с себя звание чемпиона России, проиграв «Кузбассу»

Рекомендуем

Спорт

Казанский «Зенит» сложил с себя звание чемпиона России, проиграв «Кузбассу»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Кемеровский «Кузбасс» впервые в своей истории стал чемпионом страны.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После первой победы в финальной серии чемпионата России казанский «Зенит» сегодня провел второй матч в Кемерово. Казанцы проиграли и в матче, 1:3, и в серии, 1-3. «Кузбасс» впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Вчера «Зенит» наконец-то сыграл в свой привычный волейбол, что сразу же принесло результат, победу в трех партиях. Кроме того, казанцы справились с главным бомбардиром сибиряков, 23-летним воспитанником казанского волейбола Виктором Полетаевым. 

Сегодня «Зенит» начал матч в таком же составе, как и вчера: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Вадим Лихошерстов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов.

Стартовали казанцы предельно мобилизованно и довольно скоро ушли в отрыв, 6:8 после эйса Лихошерстова. Серия удачных атак и гости набирают три очка подряд, 8:13. К чести сибиряков, они сопротивлялись, как могли, после сложного удара Полетаева, 17:18. Но настрой гостей был таков, что они с видимой легкостью сломили сопротивление хозяев. «Зенит» очень мощно провел концовку партии, 19:23 после эйса Андрея Сурмачевского. Атака Андерсона по блоку ставит точку в партии, 21:25.

В начале второго сета сибиряки преобразились. 4:0 после первого эйса «Кузбасса» в исполнении Полетаева, 9:4 после неудачной подачи казанцев. Сибиряки поймали кураж, одинаково успешно действуя в защите и атаке, 12:6. Наставник гостей Владимир Алекно делает срочную работу над ошибками, 16:14. И все же хозяева владеют инициативой. Уходят с площадки Михайлов, Нгапет, Вербов, Вольвич, их меняют Лоран Алекно, Алексей Спиридонов, Валентин Кротков и Никита Алексеев. Партия за «Кузбассом», 25:19. Хозяева сыграли просто идеально, допустив за партию всего одну ошибку против семи у гостей.

Ожидаемо упорная борьба с начала третьего сета, 6:6, 8:8, 10:10. Но постепенно сибиряки вновь начинают усиливать свой натиск, 17:14. Гости нервничают, часто ошибаются. Забивает Полетаев, 19:17. Очень вовремя забивают Михайлов и Андерсон, 20:20. Эйс Полетаева, 22:20. И эту партию хозяева выигрывают, 25:22.

На волне успеха «Кузбасс» и в начале четвертой партии полетел на всех парах вперед, 8:3. Одна партия отделяла сибиряков от чемпионства. Алекно-старший неожиданно выпускает на площадку Спиридонова, просидевшего на лавке запасных всю чемпионскую серию. И главный шоумен росссийского волейбола, заменивший Нгапета, здорово вошел в игру, 8:5. Крепкий групповой блок гостей, 10:10. Еще один блок, 13:13 и еще, 14:15. Рывок «Кузбасса», 18:15, всплеск эмоций у игроков «Зенита». Ответ гостей, 18:18, Полетаев подает в сетку, 20:20, 23:23. Кульминация матча. «Кузбасс» ставит точку в партии, матче и серии, впервые став чемпионом.

Впервые с 2013 года казанцы не стали чемпионами России. Осталась лига чемпионов, где 18 мая в Берлине в финале «Зенит» сразится с итальянской «Лубе Чивиттанова».

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Кузбасса».

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казань приедут спортсмены из 15 стран для участия в этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Новости дня
18:15
На трассе в Татарстане сгорел внедорожник «Мерседес»

Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

18:02
В Гуляй-парке Елабуги заработал новый световой фонтан

В городе открыли сезон фонтанов.

17:45
В Казани вместо Народного университета искусств открыли ресторан с автомойкой

В исполкоме столицы Татарстана отрапортовали, что за надзор по целевому использованию земельных участков ответственна Федеральная служба Росреестра.

17:35
Сотрудники УФСИН по РТ привели в порядок могилы воинов Великой Отечественной войны

Сотрудники и ветераны привели в порядок братские захоронения участников Великой Отечественной войны, а также очистили от мусора и листвы аллею.

17:31
Казанский «Зенит» сложил с себя звание чемпиона России, проиграв «Кузбассу»

Кемеровский «Кузбасс» впервые в своей истории стал чемпионом страны.

17:28
Камазовская молодежь провела военно-патриотический флешмоб «Смуглянка» в торговом центре

Работники автогиганта проводят мероприятие второй год подряд, в прошлом году они исполнили песню «Катюша».

17:16
Жительницу Бугульмы лишили возможности таксовать в Московской области

В Казани Арбитражный суд РТ аннулировал лицензию жительницы Бугульмы на перевозку пассажиров из-за отсутствия у ее автомобиля опознавательных знаков.

17:09
В Чистополе полностью выгорел пассажирский автобус

ЧП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Карла Маркса и Валеева.

17:04
В Казань на День России планируют пригласить Еву Польну и потратить на мероприятия 9,5 млн рублей

Основные мероприятия, посвященные празднику, пройдут на Кремлевской набережной, в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу.

16:48
Жена мэра Казани в 2018 году заработала 59 млн рублей — в 11 раз больше Ильсура Метшина

В собственности у мэра есть земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, квартира, жилой дом, гараж и доля под многоквартирным домом.

16:31
Казанцы назвали новорожденных Божена, Соломон, Ивета, Дана

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Карим, Мадина, Артур, Софья, Ранель, Матвей, Арина, Ясмина.

16:18
В Челнах судят экс-полицейского, который обещал иностранцу за деньги сделать временную регистрацию

Летом 2018 года к сотруднику ОП «Комсомольский» обратился иностранец с просьбой помочь сделать ему разрешение на временное проживание.

16:15
Скончался автор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки Евгений Крылатов
16:05
Педагогов Татарстана, Чувашии и Марий Эл объединит турслет «Татчумара» в Зеленодольском районе

Работники образования примут участие в командных соревнованиях по технике пешеходного, водного и велотуризма.

16:01
В Зеленодольске груженый самосвал провалился в яму на дороге

Инцидент произошел сегодня днем на пересечении улиц Белинского и Мичурина.

15:52
В Казань приедут спортсмены из 15 стран для участия в этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду стартует в Казани 10 мая.

15:49
В День Победы 1,5 тыс. росгвардейцев и полицейских обеспечат безопасность жителей и гостей Казани

В Параде Победы примет участие военный оркестр Росгвардии, который сыграет для всех собравшихся известные и любимые мелодии военных лет.

15:45
Казанский теплоход «Перевал» планируют отремонтировать за 2,6 млн рублей

Во время плановых работ судно поднимут на слипы, осмотрят его корпус и проведут необходимые ремонтные работы.

15:35
В Татарстане запустят «горячую линию» по вопросам организации летнего отдыха детей
15:16
Учебный семестр в КФУ сократится из-за подготовки к WorldSkills

Студенты должны будут выселиться из Деревни Универсиады до 1 июля.

15:13
Водитель «Мазды», сбивший насмерть пешехода в Казани и сбежавший с места ДТП, получил 4 года колонии

В день трагедии 29-летний водитель внедорожника сел за руль авто в нетрезвом виде.

15:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о социально-спортивном движении «Зеленый Фитнес»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:55
За отсутствие датчиков контроля вредных выбросов предприятиям могут назначить штраф
14:32
ВЦИОМ: Россияне предпочитают советские фильмы о Великой Отечественной войне
14:06
В Татарстане отменят остановку электричек из Нижнекамска в Ижевск на 176-м км

Остановка пригородных поездов отменяется из-за невостребованности у пассажиров.

События