Казанский «Зенит» сложил с себя звание чемпиона России, проиграв «Кузбассу»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После первой победы в финальной серии чемпионата России казанский «Зенит» сегодня провел второй матч в Кемерово. Казанцы проиграли и в матче, 1:3, и в серии, 1-3. «Кузбасс» впервые в своей истории стал чемпионом страны.

Вчера «Зенит» наконец-то сыграл в свой привычный волейбол, что сразу же принесло результат, победу в трех партиях. Кроме того, казанцы справились с главным бомбардиром сибиряков, 23-летним воспитанником казанского волейбола Виктором Полетаевым.

Сегодня «Зенит» начал матч в таком же составе, как и вчера: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Вадим Лихошерстов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов.

Стартовали казанцы предельно мобилизованно и довольно скоро ушли в отрыв, 6:8 после эйса Лихошерстова. Серия удачных атак и гости набирают три очка подряд, 8:13. К чести сибиряков, они сопротивлялись, как могли, после сложного удара Полетаева, 17:18. Но настрой гостей был таков, что они с видимой легкостью сломили сопротивление хозяев. «Зенит» очень мощно провел концовку партии, 19:23 после эйса Андрея Сурмачевского. Атака Андерсона по блоку ставит точку в партии, 21:25.

В начале второго сета сибиряки преобразились. 4:0 после первого эйса «Кузбасса» в исполнении Полетаева, 9:4 после неудачной подачи казанцев. Сибиряки поймали кураж, одинаково успешно действуя в защите и атаке, 12:6. Наставник гостей Владимир Алекно делает срочную работу над ошибками, 16:14. И все же хозяева владеют инициативой. Уходят с площадки Михайлов, Нгапет, Вербов, Вольвич, их меняют Лоран Алекно, Алексей Спиридонов, Валентин Кротков и Никита Алексеев. Партия за «Кузбассом», 25:19. Хозяева сыграли просто идеально, допустив за партию всего одну ошибку против семи у гостей.

Ожидаемо упорная борьба с начала третьего сета, 6:6, 8:8, 10:10. Но постепенно сибиряки вновь начинают усиливать свой натиск, 17:14. Гости нервничают, часто ошибаются. Забивает Полетаев, 19:17. Очень вовремя забивают Михайлов и Андерсон, 20:20. Эйс Полетаева, 22:20. И эту партию хозяева выигрывают, 25:22.

На волне успеха «Кузбасс» и в начале четвертой партии полетел на всех парах вперед, 8:3. Одна партия отделяла сибиряков от чемпионства. Алекно-старший неожиданно выпускает на площадку Спиридонова, просидевшего на лавке запасных всю чемпионскую серию. И главный шоумен росссийского волейбола, заменивший Нгапета, здорово вошел в игру, 8:5. Крепкий групповой блок гостей, 10:10. Еще один блок, 13:13 и еще, 14:15. Рывок «Кузбасса», 18:15, всплеск эмоций у игроков «Зенита». Ответ гостей, 18:18, Полетаев подает в сетку, 20:20, 23:23. Кульминация матча. «Кузбасс» ставит точку в партии, матче и серии, впервые став чемпионом.

Впервые с 2013 года казанцы не стали чемпионами России. Осталась лига чемпионов, где 18 мая в Берлине в финале «Зенит» сразится с итальянской «Лубе Чивиттанова».

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу «Кузбасса».

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).

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