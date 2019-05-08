В России отзовут более полутора тысяч автомобилей Mercedes-Benz

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В России будут отозваны 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-CLASS (217, 222), сообщает Росстандарт.

Отозваны будут автомобили, произведенные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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