(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Чистополе полностью выгорел пассажирский автобус «ПАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сообщение о возгорании маршрутного автобуса "ПАЗ" на перекрестке улиц Карла Маркса и Валеева пришло накануне в 18.46 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.
Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ № 67 за считанные минуты справились с огнем. Площадь пожара составила 14 кв. метров.
По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.
В результате происшествия никто не пострадал.