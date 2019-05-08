(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Чистополе полностью выгорел пассажирский автобус «ПАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о возгорании маршрутного автобуса "ПАЗ" на перекрестке улиц Карла Маркса и Валеева пришло накануне в 18.46 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову сотрудники ПСЧ № 67 за считанные минуты справились с огнем. Площадь пожара составила 14 кв. метров.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.

В результате происшествия никто не пострадал.



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