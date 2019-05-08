Сотрудники УФСИН по РТ привели в порядок могилы воинов Великой Отечественной войны

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сотрудники и ветераны УФСИН по РТ привели в порядок братские могилы воинов Великой Отечественной войны, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

«По многолетней сложившейся традиции сотрудники конвойной службы пенитенциарного ведомства региона вместе с представителями ветеранской организации своего подразделения посетили в преддверии Дня Победы городское Архангельское кладбище», – рассказали в пресс-службе управления.

Сотрудники и ветераны привели в порядок братские захоронения участников Великой Отечественной войны, а также очистили от мусора и листвы аллею.



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