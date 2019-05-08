Татар-информ

8 мая 2019, 22:20

Спорт

Юные спортсмены из Казани поборются за выход на межрегиональный этап фестиваля «Локобол»

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Спорт

Юные спортсмены из Казани поборются за выход на межрегиональный этап фестиваля «Локобол»

Всего за победу будут бороться шесть команд из столицы РТ, Ижевска и Йошкар-Олы.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). 11 мая в столице Татарстана, на стадионе «Трудовые резервы», пройдет региональный этап детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«В 2019 году фестиваль посвящен 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», — говорится в сообщении ведомства.

Всего за победу и выход на межрегиональный этап будут бороться шесть команд из Казани, Ижевска и Йошкар-Олы. Соревнования проводятся среди девочек 2008 — 2010 годов рождения.

Фестиваль проводится среди команд девочек и мальчиков в три этапа. В РТ в этом году первый этап проводят: турнир среди девочек — Спортивная школа Вахитовского района Казани; турнир среди мальчиков — Спортивный клуб «Камаз» (Набережные Челны).

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