В Высокогорском лесничестве ликвидировали несанкционированную свалку

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сотрудники ГКУ РТ «Пригородное лесничество» и ГБУ РТ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» обнаружили и ликвидировали несанкционированную свалку на территории лесного фонда квартала 189-го Высокогорского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Свалка была обнаружена во время экологического рейда в рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана».

«Трудно сдерживать эмоции, когда видишь подобное безответственное отношение к лесу. Здесь примерно 8 кубометров мусора. Это наша повседневная работа, мы проводим ее не только на протяжении 2 месяцев, а весь весенний, летний и осенний период», — отметил руководитель-лесничий ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев.

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартовал 1 апреля, а природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» — 22 апреля.

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