В Казань на День России планируют пригласить Еву Польну и потратить на мероприятия 9,5 млн рублей

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казань на мероприятия в День России планируют потратить более 9,5 млн рублей, а приезд российской исполнительницы Евы Польны пока обсуждается в исполкоме города и Минкульте РТ. Основные мероприятия праздника хотят провести на Кремлевской набережной, в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Концертная программа пройдет на сцене, которую установят в самом начале Кремлевской набережной. Приезд звезды пока обсуждают в исполкоме и Минкульте РТ, но скорее всего это будет Ева Польна», — сказала специалист по закупкам Управления культуры исполкома Казани Ильгина Фалахова.

В программе отмечается, что на День России на сцене выступят ансамбли народного, эстрадного, современного танца и будут подготовлены вокальные номера. Из спецэффектов на концертной площадке будет установлена специальная пушка, которая будет выстреливать конфетти и серпантином.

Также вечером для жителей и гостей столицы Татарстана организуют двухминутный салют с эффектами Пиона, Кометы, Волны и Хризантемы.

Финансировать мероприятия, посвященные Дню России, будут из муниципального бюджета Казани.

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