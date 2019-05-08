Активисты Русского географического общества в рамках экологического сплава очистят берега Свияги

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). С 10 по 12 мая Минэкологии РТ совместно с активистами регионального отделения Русского географического общества в РТ проведут трехдневный экологический сплав по Свияге, сообщает пресс-служба РГО.

«Цель мероприятия — приобщить молодежь к активному отдыху и очистить берега Свияги от мусора», — говорится в сообщении.

Продолжительность маршрута составит порядка 40 км. Сплав стартует в деревне Малых Кокузах Апастовского района и финиширует в селе Бурундуках Кайбицкого района.

В сплаве примут участие 14 человек — активисты Русского географического общества и студенты.

Экологический сплав отличается от обычного тем, что предполагает сбор мусора из труднодоступных зон.

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