В Гуляй-парке Елабуги заработал новый световой фонтан

(Елабуга, 8 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге сегодня состоялось открытие нового светового фонтана на территории Гуляй-парка. Сейчас он функционирует в тестовом режиме, но уже в ближайшие дни заработает полностью, сообщил руководитель исполкома города Кирилл Мокшин.

Фонтан был включен во второй этап работ проекта строительства Гуляй-парка.

Что касается остальных фонтанов в городе, то в настоящее время проверяют и программируют световой фонтан рядом с Дворцом культуры. Он должен заработать в полную мощность в течение нескольких дней. В скором времени закончатся работы по устранению технических неполадок и на других городских фонтанах, сообщил Кирилл Мокшин. Всего в Елабуге четыре городских фонтана.

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