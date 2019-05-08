В Набережных Челнах бизнес зарегистрировал восемь тысяч онлайн-касс

(Набережные Челны, 8 мая, «Татар-информ»). Накануне завершения третьего этапа кампании по переходу на онлайн-кассы челнинский бизнес зарегистрировал 8 тысяч контрольно-кассовых аппаратов, работающих через Интернет, сообщает Набережночелнинская налоговая инспекция.

Однако налоговики считают, что далеко не все предприниматели выполнили требование об установке онлайн-касс. Некоторые его проигнорировали. Это выяснилось в ходе проверок.

Так, в прошлом году налоговики проверили 149 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И во всех случаях выявили нарушения законодательства о ККТ. В первом квартале этого года прошло 13 проверок, в ходе которых была зафиксирована работа без онлайн-касс. Предприниматели и юрлица привлечены к административной ответственности.

Налоговая инспекция Набережных Челнов напоминает, что завершается третий этап перехода на онлайн-кассы. C 1 июля 2019 года начать применять онлайн-кассы должны организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги населению, индивидуальные предприниматели, находящиеся на ЕНВД и патенте, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников, а также ИП без работников, занимающиеся вендингом.

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