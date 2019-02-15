Жительницу Бугульмы лишили возможности таксовать в Московской области

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Арбитражный суд РТ запретил жительнице Бугульмы осуществлять пассажирские перевозки на территории Московской области из-за отсутствия опознавательных знаков «Такси». Соответствующее решение размещено на сайте Арбитражного суда РТ.

Индивидуальный предприниматель Марта Тухватуллина осуществляла деятельность по перевозке пассажиров на территории Московской области. В ходе проверки автомобиля сотрудниками Минтранспорта было выявлено, что на машине отсутствуют опознавательные знаки, соответствующие «Такси»: опознавательный фонарь, полосы желтого цвета и полосы темно-серого цвета.

В связи с многочисленными нарушениями в октябре прошлого года жительнице Бугульмы выписали предписание на устранение неполадок, однако никаких мер предприниматель не произвела. В связи с этим Минтранспорта Московской области обратилось в Арбитражный суд РТ.

«Аннулировать следующее разрешение, выданное индивидуальному предпринимателю Тухватуллиной Марте на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области», — говорится в материалах дела.

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