Жена мэра Казани в 2018 году заработала 59 млн рублей — в 11 раз больше Ильсура Метшина

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Жена мэра Казани в 2018 году заработала 59 млн рублей. Это в 11 раз больше доходов Ильсура Метшина. Информация об этом размещена на портале мэрии.

При этом доходы градоначальника — 5,3 млн рублей — выросли на 1 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. У Гульнары Метшиной, наоборот, показатели за год упали на 31 млн рублей.

Согласно документу, в собственности у мэра есть земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, квартира, жилой дом, гараж и доля под многоквартирным домом. Что касается транспортных средств, Метшин владеет автомобилями ГАЗ-24, ГАЗ-69 и ГАЗ М-21.

Супруга Метшина владеет земельным участком, домом и машиной марки Volkswagen.

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