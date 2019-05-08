Скончался автор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов. Ему было 85 лет, передает РИА Новости.



О смерти композитора сообщила его дочь Мария, по ее словам, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.



Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов пообещал, что память о композиторе увековечат в столице. Соболезнования семье Крылатова также выразил Союз композиторов России.



Широкую известность Евгению Крылатову принесли композиции «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника», «Три белых коня» из киноленты «Чародеи», «Прекрасное далеко» («Гостьи из будущего»), «Лесной олень» из фильма «Ох уж эта Настя!», «Колыбельная медведицы».



Всего Крылатов написал музыку более чем к 150 фильмам и мультипликационным лентам. В 1994 композитор получил звание народного артиста России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.