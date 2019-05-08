Татар-информ

8 мая 2019, 16:15

Культура

Скончался автор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Рекомендуем

Культура

Скончался автор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Известность Евгению Крылатову принесли композиции «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника», «Три белых коня» из киноленты «Чародеи».

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Москве скончался известный композитор Евгений Крылатов. Ему было 85 лет, передает РИА Новости.

О смерти композитора сообщила его дочь Мария, по ее словам, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов пообещал, что память о композиторе увековечат в столице. Соболезнования семье Крылатова также выразил Союз композиторов России.

Широкую известность Евгению Крылатову принесли композиции «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника», «Три белых коня» из киноленты «Чародеи», «Прекрасное далеко» («Гостьи из будущего»), «Лесной олень» из фильма «Ох уж эта Настя!», «Колыбельная медведицы».

Всего Крылатов написал музыку более чем к 150 фильмам и мультипликационным лентам. В 1994 композитор получил звание народного артиста России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Жителям Казани представят спектакли Московского театра кукол
Новости дня
16:48
Жена мэра Казани в 2018 году заработала 59 млн рублей — в 11 раз больше Ильсура Метшина

В собственности у мэра есть земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, квартира, жилой дом, гараж и доля под многоквартирным домом.

16:31
Казанцы назвали новорожденных Божена, Соломон, Ивета, Дана

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Карим, Мадина, Артур, Софья, Ранель, Матвей, Арина, Ясмина.

16:18
В Челнах судят экс-полицейского, который обещал иностранцу за деньги сделать временную регистрацию

Летом 2018 года к сотруднику ОП «Комсомольский» обратился иностранец с просьбой помочь сделать ему разрешение на временное проживание.

16:15
Скончался автор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки Евгений Крылатов
16:05
Педагогов Татарстана, Чувашии и Марий Эл объединит турслет «Татчумара» в Зеленодольском районе

Работники образования примут участие в командных соревнованиях по технике пешеходного, водного и велотуризма.

16:01
В Зеленодольске груженый самосвал провалился в яму на дороге

Инцидент произошел сегодня днем на пересечении улиц Белинского и Мичурина.

15:52
В Казань приедут спортсмены из 15 стран для участия в этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду стартует в Казани 10 мая.

15:49
В День Победы 1,5 тыс. росгвардейцев и полицейских обеспечат безопасность жителей и гостей Казани

В Параде Победы примет участие военный оркестр Росгвардии, который сыграет для всех собравшихся известные и любимые мелодии военных лет.

15:45
Казанский теплоход «Перевал» планируют отремонтировать за 2,6 млн рублей

Во время плановых работ судно поднимут на слипы, осмотрят его корпус и проведут необходимые ремонтные работы.

15:35
В Татарстане запустят «горячую линию» по вопросам организации летнего отдыха детей
15:16
Учебный семестр в КФУ сократится из-за подготовки к WorldSkills

Студенты должны будут выселиться из Деревни Универсиады до 1 июля.

15:13
Водитель «Мазды», сбивший насмерть пешехода в Казани и сбежавший с места ДТП, получил 4 года колонии

В день трагедии 29-летний водитель внедорожника сел за руль авто в нетрезвом виде.

15:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о социально-спортивном движении «Зеленый Фитнес»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:55
За отсутствие датчиков контроля вредных выбросов предприятиям могут назначить штраф
14:32
ВЦИОМ: Россияне предпочитают советские фильмы о Великой Отечественной войне
14:06
В Татарстане отменят остановку электричек из Нижнекамска в Ижевск на 176-м км

Остановка пригородных поездов отменяется из-за невостребованности у пассажиров.

13:53
По мошенничеству с декретными в Татарстане возбуждено дело об организации преступного сообщества

Фигурантами уголовного дела стали двенадцать человек, двое из них находятся в розыске.

13:48
В Казани стартовал флешмоб «Улицы Победы»

Инициативная группа «Молодежь Татарстана» запустила акцию, суть которой — рассказать о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города.

13:34
Татарстанцы пытались незаконно ввезти в РТ кораллы из Тайваня и Китая, но попались на таможне

За попытку привезти исчезающий вид фауны гражданам грозят штрафы.

13:31
У нижнекамца изъяли «Лексус», который ему незаконно продал житель Новосибирска

Мужчина взял иномарку во временное пользование у приятеля и продал ее жителю Нижнекамска.

13:12
За I квартал 2019 года в аэропортах Татарстана выявили на 28% больше нарушений таможенных правил

По словам начальника Татарстанской таможни, причиной увеличения является низкая информированность татарстанцев о правилах декларирования товаров.

12:58
Компания Disney перенесла премьеру «Аватара-2» и анонсировала даты выхода новых «Звездных войн»
12:55
В Казани судят директора фирмы, который взял деньги за остекление балконов, а работы не выполнил

По версии следствия, мужчина обманул 15 человек на общую сумму в 300 тысяч рублей.

12:38
В Казани возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны художникам

Камень из белого мрамора с именами 22 художников находится на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари.

12:15
Банк «Аверс» содействует развитию рынка корпоративных облигаций региона

Объем рынка российских рублевых облигаций по состоянию 1 апреля 2019 г. составил около 21,9 трлн рублей.

События