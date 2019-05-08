Жители Елабужского района РТ открыли обелиск Славы за счет программы по самообложению

(Елабуга, 8 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в селе Хлыстово Елабужского района торжественно открыли обелиск Славы в честь погибших на войне. Деньги на строительство сельчане собрали за счет республиканской программы по самообложению.

От имени главы района с этим важным событием жителей села поздравил руководитель райисполкома Ринат Хайруллин. Увековечить память земляков, участников войны, жители Хлыстово решили еще в 2017 году, через год началось строительство. Всего было потрачено 420 тыс. руб. Место для обелиска предложили старейшины деревни. Еще в советские времена на этом же месте был памятник солдатам. И теперь, спустя много лет, по просьбе жителей было решено вернуть обелиск на его прежнее, историческое место.

На обелиске Славы высечены фамилии 65 человек, которые ушли из села на фронт. Больше половины из них не вернулись. «В этом списке имена двух моих родственников. Один из них пропал без вести в 1941 году под Москвой, второй погиб в 1943 году под Смоленском в госпитале от ранений», – рассказала жительница Валерия Гузаева.

Мероприятие закончилось шествием «Бессмертного полка». Сегодня торжественные митинги в честь Дня Победы прошли во всех селах района.

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