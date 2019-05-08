Казанцы назвали новорожденных Божена, Соломон, Ивета, Дана

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). С 29 апреля по 5 мая в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 147 детей: 86 мальчиков и 61 девочки, сообщает Управление ЗАГС Казани.

«Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Карим, Мадина, Артур, Софья, Ранель, Матвей, Арина, Ясмина», — говорится в сообщении.

А самые редкие имена, которые получили новорожденные: Божена, Татьяна, Федор, Соломон, Альфред, Мила, Ивета, Борис, Дана.

Отмечается, что самой молодой маме — 18 лет, самому юному отцу — 20 лет. Самой зрелой маме — 46 лет, а самому зрелому отцу — 52 года.

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