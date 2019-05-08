В День Победы 1,5 тыс. росгвардейцев и полицейских обеспечат безопасность жителей и гостей Казани

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В День Победы безопасность жителей и гостей Казани будут обеспечивать 1,5 тысячи росгвардейцев и полицейских. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В целях обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности граждан все места проведения праздничных мероприятий и прилегающие к ним территории будут обследованы с применением технических средств и служебных собак и обнесены барьерными ограждениями. Охрану общественного порядка будут обеспечивать более 1500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии и полицейских», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Кроме того, военнослужащие примут участие в Параде Победы, который состоится 9 мая на площади Тысячелетия в Казани. Торжественным маршем в составе парадной колонны пройдут спецназовцы казанского отдельного отряда специального назначения Приволжского округа ВНГ России.

Также в параде будет участвовать военный оркестр Росгвардии, который пройдет по площади в составе сводного оркестра казанского гарнизона и сыграет для всех собравшихся известные мелодии военных лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.