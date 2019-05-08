Более 200 спортсменов сразятся в Богатых Сабах в открытых соревнованиях по картингу

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). 11 и 12 мая на картодроме «Аргамак» в поселке городского типа Богатые Сабы состоятся республиканские открытые соревнования по картингу, сообщают организаторы.



За победу в различных классах поборются более 200 спортсменов со всего Татарстана и других регионов России.



В рамках состязаний пройдет 13-й личный чемпионат Республики Татарстан в классах «KZ2», «Ротакс Макс» – 2-й этап; 13-е личное первенство Республики Татарстан в классах «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс Макс-Юниор» – 2-й этап; 34-й лично-командный открытый чемпионат города Казани в классах «Стриж», «Пилот», «Минск-125»; 20-й личный Кубок Республики Татарстан в классе «Восход» – первый этап.



Торжественное открытие соревнований намечено на 11 мая в 12:00. Заезды стартуют 11 мая в 14:30, 12 мая – в 12:30.



Церемония закрытия соревнований и награждение победителей и призеров состоятся 12 мая в 16:00.

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