Â Êàçàíü ïðèåäóò ñïîðòñìåíû èç 15 ñòðàí äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòàïå Ìèðîâîé ñåðèè ïî ïðûæêàì â âîäó

(Êàçàíü, 8 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ñåðãåé Ãàâðèëîâ). Â ïðåäâåðèè îòêðûòèÿ â êàçàíñêîì Äâîðöå âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà ýòàïà Ìèðîâîé ñåðèè FINA ïî ïðûæêàì â âîäó ïðåäñòàâèòåëè ìèðîâîé ôåäåðàöèè ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì î ïðåäñòîÿùèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Íàïîìíèì, ÷òî ïîäîáíûå ñòàðòû ïðîéäóò â Êàçàíè óæå â ïÿòûé ðàç. Â ïåðâûé ðàç ëó÷øèå ïðûãóíû ïðèåõàëè â Òàòàðñòàí â 2015 ãîäó, ïåðåä ÷åìïèîíàòîì ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñ òåõ ïîð îäèí èç ýòàïîâ Ìèðîâîé ñåðèè ïðîâîäèòñÿ â Êàçàíè åæåãîäíî. Â íûíåøíåì ãîäó â òóðíèðå ïðèìóò ó÷àñòèå 82 ñïîðòñìåíà èç 15 ñòðàí.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåõíè÷åñêîãî êîìèòåòà ïî ïðûæêàì â âîäó Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ïëàâàíèÿ (FINA) Áàøàð Àëü-Ñàôôàð îòäàë äîëæíîå ðàáîòå îðãàíèçàòîðîâ: «Ìåñòíûå âëàñòè îðãàíèçîâàëè â Êàçàíè ïðåêðàñíîå ìåðîïðèÿòèå. Ñïàñèáî è ôåäåðàöèè ÐÔ ïî ïðûæêàì çà ïîìîùü. Òàêàÿ ñåðèÿ – ýòî òîï-ñîðåâíîâàíèÿ, íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ âñåì ãîñòÿì è àòëåòàì».
Ìåíåäæåð Ìèðîâîé ñåðèè ïî ïðûæêàì â âîäó Ìýëàíè Áýê ïîÿñíèëà ìåñòî è çíà÷åíèå äàííîãî ýòàïà: «Äàííûé ýòàï ïðûæêîâîé ñåðèè – ýòî âàæíîå ñîáûòèå, ïðîâîäèìîå ñ 2007 ãîäà. Çäåñü [â Êàçàíè] îäèí èç ëó÷øèõ áàññåéíîâ â ìèðå, çäåñü ñîáèðàþòñÿ ëó÷øèå àòëåòû. Ýòî áóäåò ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï ê êâàëèôèêàöèîííîìó òóðíèðó ê Îëèìïèéñêèì èãðàì. Ýòî áóäåò ïîêàçàòåëü ãîòîâíîñòè ñïîðòñìåíîâ. Õàé-äàéâèíã è îáû÷íûå ïðûæêè â âîäó ìû ïîêà íå ñîáèðàåìñÿ îáúåäèíÿòü, ýòî ðàçíûå âèäû ñïîðòà».
Òàêæå Áýê ïîäåëèëàñü ëè÷íûì ïðîãíîçîì îòíîñèòåëüíî ëèäåðîâ íà ïðåäñòîÿùåì ýòàïå: «Íàèáîëüøèå øàíñû íà óñïåõ – ó êèòàéñêèõ è ðîññèéñêèõ ïðûãóíîâ».
Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî ïðûæêàì â âîäó Òàòüÿíà Ìîèñååâà îõàðàêòåðèçîâàëà çíà÷åíèå ïðûæêîâîãî ýòàïà äëÿ ñáîðíîé ñòðàíû: «Ýòîò ýòàï ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ. Ïðîâåðÿåì ñâîè ñèëû, ó÷èòûâàåì îøèáêè – îí íåîáõîäèì. Âñå, êòî íå òðàâìèðîâàí, áóäóò âûñòóïàòü çäåñü çà ñáîðíóþ, âêëþ÷àÿ ëó÷øèõ þíèîðîâ. Ïîïðîáóåì èõ â äåëå – ýòî íàø áëèæàéøèé ðåçåðâ. Ïîñëå áóäåò ñôîðìèðîâàíà íàøà êîìàíäà íà ×Ì».
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÍÎ «Äèðåêöèÿ ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» Ðàíêî Òåïàâ÷åâè÷ îòìåòèë âåëèêîëåïíóþ èíôðàñòðóêòóðó ÄÂÂÑ: «Äëÿ íàñ ýòî ïÿòîå ñîðåâíîâàíèå â Êàçàíè äëÿ ëó÷øèõ ïðûãóíîâ. Çäåñü ñòàíäàðòíûé îáúåêò, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèé íîðìàì ÔÈÍÀ. Ñïîðñòìåíû ÷óâñòâóþò ñåáÿ çäåñü êàê äîìà. Âàæíî, ÷òî ñ ýòîãî ãîäà Êàçàíü ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíöèåé öåíòðà ðàçâèòèÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ñ íà÷àëà ãîäà çäåñü òðåíèðóþòñÿ ñòèïåíäèàòû ïî ïëàâàíèþ. Ñ ýòîãî äíÿ áóäóò çàíèìàòüñÿ è ïðûãóíû. Ïëàíèðóþòñÿ ñåìü ñòèäåíäèàòîâ — èç Ëèòâû, ×èëè, Ñàëüâàäîðà, Èðàíà è Åãèïòà, åùå 30 ñòðàí õîòÿò ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå. Ìû ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ÔÈÍÀ è ÐÒ».
Òåïàâ÷åâè÷ çàÿâèë, ÷òî êàçàíñêèé Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà – ýòî îäíî èç ëó÷øèõ â ìèðå ñîîðóæåíèé, ïîñòðîåííîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé.
«ÄÂÂÑ îòëè÷àåò î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü èíôðàñòðóêòóðû, ðàç ÔÈÍÀ ïðîâîäèò çäåñü ýòàïû ñâîèõ ñåðèé. Ýòî ñòåïåðü äîâåðèÿ è ïîêàçàòåëü âàæíîñòè êàçàíñêîãî äâîðöà», – ïîñ÷èòàë çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà Äèðåêöèè ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ.