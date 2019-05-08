Òàòàð-èíôîðì

8 ìàÿ 2019, 15:52

Ñïîðò

Â Êàçàíü ïðèåäóò ñïîðòñìåíû èç 15 ñòðàí äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòàïå Ìèðîâîé ñåðèè ïî ïðûæêàì â âîäó

Ðåêîìåíäóåì

Ñïîðò

Â Êàçàíü ïðèåäóò ñïîðòñìåíû èç 15 ñòðàí äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòàïå Ìèðîâîé ñåðèè ïî ïðûæêàì â âîäó

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ

Ýòàï Ìèðîâîé ñåðèè FINA ïî ïðûæêàì â âîäó ñòàðòóåò â Êàçàíè 10 ìàÿ.

(Êàçàíü, 8 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Ñåðãåé Ãàâðèëîâ). Â ïðåäâåðèè îòêðûòèÿ â êàçàíñêîì Äâîðöå âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà ýòàïà Ìèðîâîé ñåðèè FINA ïî ïðûæêàì â âîäó ïðåäñòàâèòåëè ìèðîâîé ôåäåðàöèè ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì î ïðåäñòîÿùèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Íàïîìíèì, ÷òî ïîäîáíûå ñòàðòû ïðîéäóò â Êàçàíè óæå â ïÿòûé ðàç. Â ïåðâûé ðàç ëó÷øèå ïðûãóíû ïðèåõàëè â Òàòàðñòàí â 2015 ãîäó, ïåðåä ÷åìïèîíàòîì ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñ òåõ ïîð îäèí èç ýòàïîâ Ìèðîâîé ñåðèè ïðîâîäèòñÿ â Êàçàíè åæåãîäíî. Â íûíåøíåì ãîäó â òóðíèðå ïðèìóò ó÷àñòèå 82 ñïîðòñìåíà èç 15 ñòðàí.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåõíè÷åñêîãî êîìèòåòà ïî ïðûæêàì â âîäó Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ïëàâàíèÿ (FINA) Áàøàð Àëü-Ñàôôàð îòäàë äîëæíîå ðàáîòå îðãàíèçàòîðîâ: «Ìåñòíûå âëàñòè îðãàíèçîâàëè â Êàçàíè ïðåêðàñíîå ìåðîïðèÿòèå. Ñïàñèáî è ôåäåðàöèè ÐÔ ïî ïðûæêàì çà ïîìîùü. Òàêàÿ ñåðèÿ – ýòî òîï-ñîðåâíîâàíèÿ, íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ âñåì ãîñòÿì è àòëåòàì».

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÑÑ-Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸ 4-Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ð°Ð¿Ð° ÐœÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐµÑ€Ð¸Ð¸ Ð¤Ð˜ÐÐ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ñ‹Ð¶ÐºÐ°Ð¼ Ð² Ð²Ð¾Ð´Ñƒ

Ìåíåäæåð Ìèðîâîé ñåðèè ïî ïðûæêàì â âîäó Ìýëàíè Áýê ïîÿñíèëà ìåñòî è çíà÷åíèå äàííîãî ýòàïà: «Äàííûé ýòàï ïðûæêîâîé ñåðèè – ýòî âàæíîå ñîáûòèå, ïðîâîäèìîå ñ 2007 ãîäà. Çäåñü [â Êàçàíè] îäèí èç ëó÷øèõ áàññåéíîâ â ìèðå, çäåñü ñîáèðàþòñÿ ëó÷øèå àòëåòû. Ýòî áóäåò ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï ê êâàëèôèêàöèîííîìó òóðíèðó ê Îëèìïèéñêèì èãðàì. Ýòî áóäåò ïîêàçàòåëü ãîòîâíîñòè ñïîðòñìåíîâ. Õàé-äàéâèíã è îáû÷íûå ïðûæêè â âîäó ìû ïîêà íå ñîáèðàåìñÿ îáúåäèíÿòü, ýòî ðàçíûå âèäû ñïîðòà».

Òàêæå Áýê ïîäåëèëàñü ëè÷íûì ïðîãíîçîì îòíîñèòåëüíî ëèäåðîâ íà ïðåäñòîÿùåì ýòàïå: «Íàèáîëüøèå øàíñû íà óñïåõ – ó êèòàéñêèõ è ðîññèéñêèõ ïðûãóíîâ».

Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî ïðûæêàì â âîäó Òàòüÿíà Ìîèñååâà îõàðàêòåðèçîâàëà çíà÷åíèå ïðûæêîâîãî ýòàïà äëÿ ñáîðíîé ñòðàíû: «Ýòîò ýòàï ïîäãîòîâêè ñáîðíûõ êîìàíä ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ. Ïðîâåðÿåì ñâîè ñèëû, ó÷èòûâàåì îøèáêè – îí íåîáõîäèì. Âñå, êòî íå òðàâìèðîâàí, áóäóò âûñòóïàòü çäåñü çà ñáîðíóþ, âêëþ÷àÿ ëó÷øèõ þíèîðîâ. Ïîïðîáóåì èõ â äåëå – ýòî íàø áëèæàéøèé ðåçåðâ. Ïîñëå áóäåò ñôîðìèðîâàíà íàøà êîìàíäà íà ×Ì».

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ Ñ‚Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²ÐºÐ° Ð¸ Ð¿Ñ€ÐµÑÑ-Ð¿Ð¾Ð´Ñ…Ð¾Ð´, Ð¿Ð¾ÑÐ²ÑÑ‰ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÑŽ Ð² Ð³.ÐšÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸ 4-Ð³Ð¾ ÑÑ‚Ð°Ð¿Ð° ÐœÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐµÑ€Ð¸Ð¸ Ð¤Ð˜ÐÐ Ð¿Ð¾ Ð¿Ñ€Ñ‹Ð¶ÐºÐ°Ð¼ Ð² Ð²Ð¾Ð´Ñƒ

Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÍÎ «Äèðåêöèÿ ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» Ðàíêî Òåïàâ÷åâè÷ îòìåòèë âåëèêîëåïíóþ èíôðàñòðóêòóðó ÄÂÂÑ: «Äëÿ íàñ ýòî ïÿòîå ñîðåâíîâàíèå â Êàçàíè äëÿ ëó÷øèõ ïðûãóíîâ. Çäåñü ñòàíäàðòíûé îáúåêò, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèé íîðìàì ÔÈÍÀ. Ñïîðñòìåíû ÷óâñòâóþò ñåáÿ çäåñü êàê äîìà. Âàæíî, ÷òî ñ ýòîãî ãîäà Êàçàíü ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíöèåé öåíòðà ðàçâèòèÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ñ íà÷àëà ãîäà çäåñü òðåíèðóþòñÿ ñòèïåíäèàòû ïî ïëàâàíèþ. Ñ ýòîãî äíÿ áóäóò çàíèìàòüñÿ è ïðûãóíû. Ïëàíèðóþòñÿ ñåìü ñòèäåíäèàòîâ — èç Ëèòâû, ×èëè, Ñàëüâàäîðà, Èðàíà è Åãèïòà, åùå 30 ñòðàí õîòÿò ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå. Ìû ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ÔÈÍÀ è ÐÒ».

Òåïàâ÷åâè÷ çàÿâèë, ÷òî êàçàíñêèé Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà – ýòî îäíî èç ëó÷øèõ â ìèðå ñîîðóæåíèé, ïîñòðîåííîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé.

«ÄÂÂÑ îòëè÷àåò î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü èíôðàñòðóêòóðû, ðàç ÔÈÍÀ ïðîâîäèò çäåñü ýòàïû ñâîèõ ñåðèé. Ýòî ñòåïåðü äîâåðèÿ è ïîêàçàòåëü âàæíîñòè êàçàíñêîãî äâîðöà», – ïîñ÷èòàë çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà Äèðåêöèè ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

«Àê Áàðñ» ïîäïèñàë êîíòðàêò ñ ôîðâàðäîì Êèðèëëîì Ïåòðîâûì
Íîâîñòè äíÿ
16:48
Æåíà ìýðà Êàçàíè â 2018 ãîäó çàðàáîòàëà 59 ìëí ðóáëåé — â 11 ðàç áîëüøå Èëüñóðà Ìåòøèíà

Â ñîáñòâåííîñòè ó ìýðà åñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 16 òûñ. êâ. ì, êâàðòèðà, æèëîé äîì, ãàðàæ è äîëÿ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

16:31
Êàçàíöû íàçâàëè íîâîðîæäåííûõ Áîæåíà, Ñîëîìîí, Èâåòà, Äàíà

Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ñðåäè äåòñêèõ èìåí ýòîé íåäåëè ñòàëè: Êàðèì, Ìàäèíà, Àðòóð, Ñîôüÿ, Ðàíåëü, Ìàòâåé, Àðèíà, ßñìèíà.

16:18
Â ×åëíàõ ñóäÿò ýêñ-ïîëèöåéñêîãî, êîòîðûé îáåùàë èíîñòðàíöó çà äåíüãè ñäåëàòü âðåìåííóþ ðåãèñòðàöèþ

Ëåòîì 2018 ãîäà ê ñîòðóäíèêó ÎÏ «Êîìñîìîëüñêèé» îáðàòèëñÿ èíîñòðàíåö ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ñäåëàòü åìó ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå.

16:15
Ñêîí÷àëñÿ àâòîð «Êðûëàòûõ êà÷åëåé» è êîëûáåëüíîé äëÿ Óìêè Åâãåíèé Êðûëàòîâ
16:05
Ïåäàãîãîâ Òàòàðñòàíà, ×óâàøèè è Ìàðèé Ýë îáúåäèíèò òóðñëåò «Òàò÷óìàðà» â Çåëåíîäîëüñêîì ðàéîíå

Ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ ïðèìóò ó÷àñòèå â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî òåõíèêå ïåøåõîäíîãî, âîäíîãî è âåëîòóðèçìà.

16:01
Â Çåëåíîäîëüñêå ãðóæåíûé ñàìîñâàë ïðîâàëèëñÿ â ÿìó íà äîðîãå

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ äíåì íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Áåëèíñêîãî è Ìè÷óðèíà.

15:52
Â Êàçàíü ïðèåäóò ñïîðòñìåíû èç 15 ñòðàí äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòàïå Ìèðîâîé ñåðèè ïî ïðûæêàì â âîäó

Ýòàï Ìèðîâîé ñåðèè FINA ïî ïðûæêàì â âîäó ñòàðòóåò â Êàçàíè 10 ìàÿ.

15:49
Â Äåíü Ïîáåäû 1,5 òûñ. ðîñãâàðäåéöåâ è ïîëèöåéñêèõ îáåñïå÷àò áåçîïàñíîñòü æèòåëåé è ãîñòåé Êàçàíè

Â Ïàðàäå Ïîáåäû ïðèìåò ó÷àñòèå âîåííûé îðêåñòð Ðîñãâàðäèè, êîòîðûé ñûãðàåò äëÿ âñåõ ñîáðàâøèõñÿ èçâåñòíûå è ëþáèìûå ìåëîäèè âîåííûõ ëåò.

15:45
Êàçàíñêèé òåïëîõîä «Ïåðåâàë» ïëàíèðóþò îòðåìîíòèðîâàòü çà 2,6 ìëí ðóáëåé

Âî âðåìÿ ïëàíîâûõ ðàáîò ñóäíî ïîäíèìóò íà ñëèïû, îñìîòðÿò åãî êîðïóñ è ïðîâåäóò íåîáõîäèìûå ðåìîíòíûå ðàáîòû.

15:35
Â Òàòàðñòàíå çàïóñòÿò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé
15:16
Ó÷åáíûé ñåìåñòð â ÊÔÓ ñîêðàòèòñÿ èç-çà ïîäãîòîâêè ê WorldSkills

Ñòóäåíòû äîëæíû áóäóò âûñåëèòüñÿ èç Äåðåâíè Óíèâåðñèàäû äî 1 èþëÿ.

15:13
Âîäèòåëü «Ìàçäû», ñáèâøèé íàñìåðòü ïåøåõîäà â Êàçàíè è ñáåæàâøèé ñ ìåñòà ÄÒÏ, ïîëó÷èë 4 ãîäà êîëîíèè

Â äåíü òðàãåäèè 29-ëåòíèé âîäèòåëü âíåäîðîæíèêà ñåë çà ðóëü àâòî â íåòðåçâîì âèäå.

15:00
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î ñîöèàëüíî-ñïîðòèâíîì äâèæåíèè «Çåëåíûé Ôèòíåñ»

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

14:55
Çà îòñóòñòâèå äàò÷èêîâ êîíòðîëÿ âðåäíûõ âûáðîñîâ ïðåäïðèÿòèÿì ìîãóò íàçíà÷èòü øòðàô
14:32
ÂÖÈÎÌ: Ðîññèÿíå ïðåäïî÷èòàþò ñîâåòñêèå ôèëüìû î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
14:06
Â Òàòàðñòàíå îòìåíÿò îñòàíîâêó ýëåêòðè÷åê èç Íèæíåêàìñêà â Èæåâñê íà 176-ì êì

Îñòàíîâêà ïðèãîðîäíûõ ïîåçäîâ îòìåíÿåòñÿ èç-çà íåâîñòðåáîâàííîñòè ó ïàññàæèðîâ.

13:53
Ïî ìîøåííè÷åñòâó ñ äåêðåòíûìè â Òàòàðñòàíå âîçáóæäåíî äåëî îá îðãàíèçàöèè ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà

Ôèãóðàíòàìè óãîëîâíîãî äåëà ñòàëè äâåíàäöàòü ÷åëîâåê, äâîå èç íèõ íàõîäÿòñÿ â ðîçûñêå.

13:48
Â Êàçàíè ñòàðòîâàë ôëåøìîá «Óëèöû Ïîáåäû»

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà «Ìîëîäåæü Òàòàðñòàíà» çàïóñòèëà àêöèþ, ñóòü êîòîðîé — ðàññêàçàòü î ãåðîÿõ ÂÎÂ, â ÷åñòü êîòîðûõ íàçâàíû óëèöû ãîðîäà.

13:34
Òàòàðñòàíöû ïûòàëèñü íåçàêîííî ââåçòè â ÐÒ êîðàëëû èç Òàéâàíÿ è Êèòàÿ, íî ïîïàëèñü íà òàìîæíå

Çà ïîïûòêó ïðèâåçòè èñ÷åçàþùèé âèä ôàóíû ãðàæäàíàì ãðîçÿò øòðàôû.

13:31
Ó íèæíåêàìöà èçúÿëè «Ëåêñóñ», êîòîðûé åìó íåçàêîííî ïðîäàë æèòåëü Íîâîñèáèðñêà

Ìóæ÷èíà âçÿë èíîìàðêó âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå ó ïðèÿòåëÿ è ïðîäàë åå æèòåëþ Íèæíåêàìñêà.

13:12
Çà I êâàðòàë 2019 ãîäà â àýðîïîðòàõ Òàòàðñòàíà âûÿâèëè íà 28% áîëüøå íàðóøåíèé òàìîæåííûõ ïðàâèë

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà Òàòàðñòàíñêîé òàìîæíè, ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ èíôîðìèðîâàííîñòü òàòàðñòàíöåâ î ïðàâèëàõ äåêëàðèðîâàíèÿ òîâàðîâ.

12:58
Êîìïàíèÿ Disney ïåðåíåñëà ïðåìüåðó «Àâàòàðà-2» è àíîíñèðîâàëà äàòû âûõîäà íîâûõ «Çâåçäíûõ âîéí»
12:55
Â Êàçàíè ñóäÿò äèðåêòîðà ôèðìû, êîòîðûé âçÿë äåíüãè çà îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, à ðàáîòû íå âûïîëíèë

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ìóæ÷èíà îáìàíóë 15 ÷åëîâåê íà îáùóþ ñóììó â 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

12:38
Â Êàçàíè âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíèêó ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû õóäîæíèêàì

Êàìåíü èç áåëîãî ìðàìîðà ñ èìåíàìè 22 õóäîæíèêîâ íàõîäèòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Êàðëà Ìàðêñà è Ìóøòàðè.

12:15
Áàíê «Àâåðñ» ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ðûíêà êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé ðåãèîíà

Îáúåì ðûíêà ðîññèéñêèõ ðóáëåâûõ îáëèãàöèé ïî ñîñòîÿíèþ 1 àïðåëÿ 2019 ã. ñîñòàâèë îêîëî 21,9 òðëí ðóáëåé.

Ñîáûòèÿ