Минтруд РТ: На каждого безработного в Татарстане приходится три вакансии

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). На одного безработного в Татарстане приходится три вакансии. На сегодняшний день в республике насчитываются 12665 безработных граждан, что на 222 человека меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели в службы занятости населения республики сообщили сведения о 40581 вакансии. За отчетную неделю работодатели предложили 1786 вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

За неделю в Татарстане были признаны безработными 246 татарстанцев. Из новоявленных безработных 237 ранее имели официальное место работы, 7 человек приобрели данный статус в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.



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