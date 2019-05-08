Педагогов Татарстана, Чувашии и Марий Эл объединит турслет «Татчумара» в Зеленодольском районе

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе РТ с 10 по 13 мая пройдет Межреспубликанский туристический слет работников образования Татарстана, Чувашии и Марий Эл «Татчумара». Мероприятие соберет 120 педагогов, сообщает Минобрнауки РТ.

Работники образования продемонстрируют мастерство в спортивном ориентировании. Кроме того, они примут участие в командных соревнованиях по технике пешеходного, водного и велотуризма, а также в туристско-краеведческом маршруте. Их ожидают конкурсы знатоков родного края и литературы, экологов, туристских газет и туристской кухни.

«Турслет проводится для популяризации туристско-краеведческой деятельности среди работников образовательных организаций, распространения лучших практик по развитию туристско-краеведческой направленности», – отмечается в сообщении министерства.

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