Татар-информ

8 мая 2019, 15:45

Экономика и финансы

Казанский теплоход «Перевал» планируют отремонтировать за 2,6 млн рублей

Рекомендуем

Экономика и финансы

Казанский теплоход «Перевал» планируют отремонтировать за 2,6 млн рублей

Во время плановых работ судно поднимут на слипы, осмотрят его корпус и проведут необходимые ремонтные работы.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани планируют поднять на берег и провести необходимые ремонтные работы теплохода «Перевал» за 2,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«У судна будет плановый ремонт, то есть обычно теплоходы должны проходить подобный ремонт и слипование (подъем из воды для ремонта и осмотра) раз в пять лет», — сказал начальник отдела закупок Казанского района водных путей и судоходства Константин Свирельщиков.

Теплоход «Перевал» находится под надзором Российского речного регистра, поэтому необходимый ремонт, проверка толщины корпуса и его осмотр проходят по определенному графику.

«Работает „Перевал“ на службе Казанского района водных путей и судоходства. Судно не является пассажирским, оно относится к техническому флоту», — добавил Свирельщиков.

Финансироваться ремонт и слипование судна будут за счет субсидий из федерального бюджета.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанцы пытались незаконно ввезти в РТ кораллы из Тайваня и Китая, но попались на таможне
Новости дня
16:48
Жена мэра Казани в 2018 году заработала 59 млн рублей — в 11 раз больше Ильсура Метшина

В собственности у мэра есть земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, квартира, жилой дом, гараж и доля под многоквартирным домом.

16:31
Казанцы назвали новорожденных Божена, Соломон, Ивета, Дана

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Карим, Мадина, Артур, Софья, Ранель, Матвей, Арина, Ясмина.

16:18
В Челнах судят экс-полицейского, который обещал иностранцу за деньги сделать временную регистрацию

Летом 2018 года к сотруднику ОП «Комсомольский» обратился иностранец с просьбой помочь сделать ему разрешение на временное проживание.

16:15
Скончался автор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки Евгений Крылатов
16:05
Педагогов Татарстана, Чувашии и Марий Эл объединит турслет «Татчумара» в Зеленодольском районе

Работники образования примут участие в командных соревнованиях по технике пешеходного, водного и велотуризма.

16:01
В Зеленодольске груженый самосвал провалился в яму на дороге

Инцидент произошел сегодня днем на пересечении улиц Белинского и Мичурина.

15:52
В Казань приедут спортсмены из 15 стран для участия в этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду стартует в Казани 10 мая.

15:49
В День Победы 1,5 тыс. росгвардейцев и полицейских обеспечат безопасность жителей и гостей Казани

В Параде Победы примет участие военный оркестр Росгвардии, который сыграет для всех собравшихся известные и любимые мелодии военных лет.

15:45
Казанский теплоход «Перевал» планируют отремонтировать за 2,6 млн рублей

Во время плановых работ судно поднимут на слипы, осмотрят его корпус и проведут необходимые ремонтные работы.

15:35
В Татарстане запустят «горячую линию» по вопросам организации летнего отдыха детей
15:16
Учебный семестр в КФУ сократится из-за подготовки к WorldSkills

Студенты должны будут выселиться из Деревни Универсиады до 1 июля.

15:13
Водитель «Мазды», сбивший насмерть пешехода в Казани и сбежавший с места ДТП, получил 4 года колонии

В день трагедии 29-летний водитель внедорожника сел за руль авто в нетрезвом виде.

15:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о социально-спортивном движении «Зеленый Фитнес»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:55
За отсутствие датчиков контроля вредных выбросов предприятиям могут назначить штраф
14:32
ВЦИОМ: Россияне предпочитают советские фильмы о Великой Отечественной войне
14:06
В Татарстане отменят остановку электричек из Нижнекамска в Ижевск на 176-м км

Остановка пригородных поездов отменяется из-за невостребованности у пассажиров.

13:53
По мошенничеству с декретными в Татарстане возбуждено дело об организации преступного сообщества

Фигурантами уголовного дела стали двенадцать человек, двое из них находятся в розыске.

13:48
В Казани стартовал флешмоб «Улицы Победы»

Инициативная группа «Молодежь Татарстана» запустила акцию, суть которой — рассказать о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города.

13:34
Татарстанцы пытались незаконно ввезти в РТ кораллы из Тайваня и Китая, но попались на таможне

За попытку привезти исчезающий вид фауны гражданам грозят штрафы.

13:31
У нижнекамца изъяли «Лексус», который ему незаконно продал житель Новосибирска

Мужчина взял иномарку во временное пользование у приятеля и продал ее жителю Нижнекамска.

13:12
За I квартал 2019 года в аэропортах Татарстана выявили на 28% больше нарушений таможенных правил

По словам начальника Татарстанской таможни, причиной увеличения является низкая информированность татарстанцев о правилах декларирования товаров.

12:58
Компания Disney перенесла премьеру «Аватара-2» и анонсировала даты выхода новых «Звездных войн»
12:55
В Казани судят директора фирмы, который взял деньги за остекление балконов, а работы не выполнил

По версии следствия, мужчина обманул 15 человек на общую сумму в 300 тысяч рублей.

12:38
В Казани возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны художникам

Камень из белого мрамора с именами 22 художников находится на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари.

12:15
Банк «Аверс» содействует развитию рынка корпоративных облигаций региона

Объем рынка российских рублевых облигаций по состоянию 1 апреля 2019 г. составил около 21,9 трлн рублей.

События