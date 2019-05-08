Казанский теплоход «Перевал» планируют отремонтировать за 2,6 млн рублей

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани планируют поднять на берег и провести необходимые ремонтные работы теплохода «Перевал» за 2,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«У судна будет плановый ремонт, то есть обычно теплоходы должны проходить подобный ремонт и слипование (подъем из воды для ремонта и осмотра) раз в пять лет», — сказал начальник отдела закупок Казанского района водных путей и судоходства Константин Свирельщиков.

Теплоход «Перевал» находится под надзором Российского речного регистра, поэтому необходимый ремонт, проверка толщины корпуса и его осмотр проходят по определенному графику.

«Работает „Перевал“ на службе Казанского района водных путей и судоходства. Судно не является пассажирским, оно относится к техническому флоту», — добавил Свирельщиков.

Финансироваться ремонт и слипование судна будут за счет субсидий из федерального бюджета.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.