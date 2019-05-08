Водитель «Мазды», сбивший насмерть пешехода в Казани и сбежавший с места ДТП, получил 4 года колонии

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). 29-летний водитель «Мазды», который в середине февраля сбил насмерть пешехода в Казани и скрылся с места ДТП, получил 4 года колонии общего режима. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Прокуратура Советского района Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Суд признал его виновным по статьям "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"», – рассказала Олеся Соколова.

Суд назначил виновнику смертельного ДТП наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, осужденный будет лишен водительских прав на три года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 февраля на Сибирском тракте в Казани мужчина за рулем внедорожника «Мазда» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм 32-летний пострадавший скончался. Предполагаемого виновника смертельной аварии задержали – им оказался ранее судимый 29-летний житель Казани.

Как удалось установить следствию, в день трагедии мужчина сел за руль авто в нетрезвом виде.



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