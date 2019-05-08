Татар-информ

8 мая 2019, 20:33

Общество

Минтруд РТ: В шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

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Общество

Минтруд РТ: В шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных

В шести моногородах республики на учете в службах занятости состоит 3553 человека.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сразу в шести моногородах Татарстана за неделю сократилось число безработных. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Нижнекамске насчитываются 1027 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 36 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске и Камских Полянах», — сказано с общении.

Согласно оперативным данным, в пяти моногородах — Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске и Камских Полянах на учете в службах занятости всего насчитывается 2526 человек. Таким образом, в общей сложности в шести моногородах республики на учете в качестве безработных состоит 3553 человека.

Незначительный рост числа безработных граждан отмечается лишь в Чистополе, где на учете в поисках работы состоит 384 человека.
 

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