Учебный семестр в КФУ сократится из-за подготовки к WorldSkills

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Учебный семестр в Казанском федеральном университете (КФУ) сократится на одну-две недели из-за подготовки к проведению чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, сообщает ТАСС.

«В связи с подготовкой к проведению чемпионата мира WorldSkills Kazan принято решение освободить общежития КФУ в Деревне Универсиады до 1 июля и сократить на одну-две недели семестр для студентов первого, второго, третьего курсов бакалавриата и обучающихся первого года магистратуры», — сказано в сообщении.

Для выпускников учебный план не сократят — сдача государственных аттестационных комиссий пройдет в сроки, предусмотреные законодательством РФ.

Из-за WorldSkills новый учебный семестр в вузе начнется с 16 сентября. Таким образом задержка составит семь-девять учебных дней. Занятия будут компенсированы в течение семестра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.