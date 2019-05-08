В Татарстане запустят «горячую линию» по вопросам организации летнего отдыха детей

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). 13 мая в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ будет организована работа «горячей линии» по вопросам организации летнего отдыха детей, сообщает пресс-служба аппарата.

Телефоны «горячей линии»: 8(843)236-61-24, 236-61-26, 236-61-49.

По телефонам можно будет задать вопросы, которые касаются вопросов организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, порядка приобретения путевок для несовершеннолетних, категорий граждан, имеющих право приобретения бесплатных (льготных) путевок в детские оздоровительные лагеря, организации питания в лагерях и в дороге, иные вопросы в сфере реализации прав детей на отдых и оздоровление несовершеннолетних.

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