В Челнах судят экс-полицейского, который обещал иностранцу за деньги сделать временную регистрацию

(Набережные Челны, 8 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах судят экс-полицейского, который обещал иностранцу за 128 тыс. рублей сделать временную регистрацию, сообщили в городском суде.

По версии следствия, летом прошлого года к сотруднику ОП «Комсомольский» обратился иностранец с просьбой помочь сделать ему разрешение на временное проживание. В ответ полицейский назвал сумму, за которую он возьмется оформить документ. У приезжего такой суммы не оказалось, и он стал передавать деньги частями – по 30 – 60 тыс. рублей. «Оплата» происходила в несколько этапов – в салоне машины, кафе и даже вблизи полиции.

Позже мигрант осознал, что сотрудник не собирается ему помогать, и потребовал вернуть деньги. Но полицейский заверил мужчину, что разрешение он все-таки получит.

По итогам расследования уголовного дела экс-полицейскому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере. Подсудимый свою вину отрицает.



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