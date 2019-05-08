ВЦИОМ: Россияне предпочитают советские фильмы о Великой Отечественной войне

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, в ходе которого были определены любимые киноленты россиян, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Результаты были опубликованы на сайте ВЦИОМ.

«Самыми любимыми фильмами о войне среди россиян являются в основном советские кинокартины», — отметили специалисты центра.

Так, в топ вошли советские ленты «В бой идут одни старики» (26%), «А зори здесь тихие» (20%), «Они сражались за Родину» (15%), «17 мгновений весны» (13%). Также в пятерку лидеров вошло и современное произведение «Т-34» — этот фильм отметили 13% респондентов.

55% опрошенных считают, что современные российские фильмы хуже советских, из них 58% — в возрасте от 25 до 34 лет. 20% респондентов поделились мнением, что фильмы ничем не отличаются.

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