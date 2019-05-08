За отсутствие датчиков контроля вредных выбросов предприятиям могут назначить штраф

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). За отсутствие датчиков контроля вредных выбросов предприятия могут начать штрафовать. Должностным лицам будет грозить от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Штраф также планируется назначить в случае несвоевременного предоставления в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и информации о показателях выбросов загрязняющих веществ. За эти нарушения должностным лицам придется отдать от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае внесения в реестр недостоверной информации о показателях выбросов предусмотрен штраф для должностных лиц на сумму 15 — 30 тысяч рублей, а для юрлиц на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Законопроект Правительства о введении административных штрафов внесен в Госдуму и планируется к первому чтению в мае. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2019 года.

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