Объявляется прием заявок на соискание премии Президента России для молодых ученых

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). До 15 октября 2019 года принимаются заявки на соискание премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«На соискание премии могут выдвигаться научные, педагогические работники, аспиранты и докторанты, специалисты различных отраслей», — говорится в сообщении.

Начиная с текущего премиального цикла размер премии будет составлять 5 млн рублей.

Министерство экономики Татарстана готово проконсультировать молодых ученых республики. По вопросам оформления заявки можно обратиться в отдел инновационной деятельности по телефону: (843) 524-90-37.

Информация о конкурсе опубликована на сайте Российского научного фонда: https://grant.rscf.ru/awards/.

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