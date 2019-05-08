В краеведческом музее Набережных Челнов открылась выставка «Дорогами войны»

(Набережные Челны, 8 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Историко-краеведческом музее Набережных Челнов открылась выставка «Дорогами войны», сообщил ИА «Татар-информ» директор музея Румиль Карамиев.

Как рассказал Карамиев, открытие экспозиции состоялось при участии ветеранов Комсомольского района. Для них провели экскурсию по выставке, а также угостили солдатской кашей.

«Большинство выставленных военных экспонатов нам передали поисковые отряды Набережных Челнов. Это обмундирование, гранаты и мины, вырезки из газет и архивные документы. Другая часть выставки рассказывает о трудностях военного времени, которые пережили челнинцы и эвакуированные сюда люди», — пояснил директор музея.

По его словам, челнинский район активно помогал фронту и стране. Во время Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы восемь детских домов, четыре из них остались в городе, остальных распределили по району. Сюда же перебрался ткацкий комбинат из Вышнего Волочка. На базе Тарловского санатория был развернут госпиталь № 4089.

Военно-патриотическая выставка «Дорогами войны» будет работать до 5 июля.

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