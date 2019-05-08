Банк «Аверс» содействует развитию рынка корпоративных облигаций региона

(Елабуга, 8 мая, «Татар-информ»). Объем рынка российских рублевых облигаций по состоянию 1 апреля 2019 г. составил около 21,9 трлн рублей, из которых больше половины пришлось на корпоративные долговые обязательства. Развитие рынка корпоративных облигаций позволит высвободить капиталы кредитных организаций и направить их на развитие регионов. В прошлом году соорганизатором выпуска биржевых облигаций в сотрудничестве с АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-банк» выступил Банк «Аверс», который теперь намерен развивать это направление бизнеса.

Доля рублевых облигаций в структуре фондирования нефинансовых компаний росла последние 3 года опережающими темпами. Росту публичного долга способствовали потребность корпораций в замещении валютных заимствований, понижательная динамика процентных ставок и наличие ликвидности в банковском секторе. Высокий объем зарегистрированных программ облигаций, достигший более 12 трлн руб., скорее свидетельствует о том, что облигации стали оперативным инструментом привлечения ликвидности для корпоративного сектора.

Перспективы рынка корпоративных облигаций в регионе

Банк России создает благоприятный режим для развития рынка облигаций, позволяющего не только снизить стоимость заимствований для предприятий реального сектора, но и привлечь длинные инвестиции в экономику.

В свою очередь руководство Республики Татарстан оказывает всестороннее содействие развитию рынка корпоративных облигаций. Как отметила заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Сария Сиразиева в ходе бизнес-конференции Finport в Казани: «Развитие рынка корпоративных облигаций имеет положительные стороны и для региональной экономики в целом. Частным инвесторам корпоративные облигации предоставляют стабильную доходность. Для республики безусловным плюсом будет являться высвобождение капиталов кредитных организаций, которые могут быть направлены на финансирование субъектов малого и среднего бизнеса».

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Роза Ибрагимова, журнал «Эксперт

Татарстан»

Большое значение для развития рынка корпоративных облигаций в Республике Татарстан будет иметь организационная поддержка процесса выпуска облигаций, которые могут взять на себя региональные участники рынка ценных бумаг, в том числе такие кредитные организации, как Банк «Аверс».

Корпоративные облигации ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В конце 2018 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпустило первые биржевые облигации серии 001Р-01 в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций предприятия на 40 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей были размещены в декабре 2018 года сроком погашения 10 лет.

«Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется использовать и для реализации инвестиционной программы», — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин на собрании акционеров компании.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет с даты начала его размещения с офертой в 7 лет.

«Банк „Аверс“ выступил соорганизатором дебютного выпуска биржевых облигаций ПАО „Нижнекамскнефтехим“ в декабре 2018 г. Совместно с организаторами выпуска в лице АО „Райффайзенбанк“ и АО „АЛЬФА-БАНК“ наши коллеги из Банка „Аверс“, прекрасно зная специфику деятельности ПАО „Нижнекамскнефтехим“ и используя свой обширный рыночный опыт, помогли привлечь значительные средства инвесторов и разместить весь объем выпуска биржевых облигаций на общую сумму 15 млрд рублей на достаточно выгодных условиях», — прокомментировал заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорь Ларионов.

На фондовом рынке облигации НКНХ вызвали большой интерес, что подчеркивает высокое кредитное качество эмитента и доверие к нему со стороны инвесторов.

«Выпуск корпоративных облигаций — это серьезное мероприятие, поэтому в качестве организаторов выпуска выступают лишь немногие финансовые организации в России», — объяснил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов КФУ Игорь Кох.

При размещении корпоративных облигации проводится большая подготовительная работа с потенциальными инвесторами, презентации компании, roadshow, необходимое для первых выпусков. Заключаются предварительные договоренности с якорными инвесторами. Поэтому позволить себе стать организатором выпуска корпоративных облигаций могут только крупнейшие инвестиционные компании.

«То, что Банк „Аверс“ вошел в этот бизнес, говорит о том, что это очень серьезное банковское учреждение, которое имеет профессиональных специалистов, которые могут провести этот процесс и вывести компанию на рынок корпоративных облигаций. Сам факт, что в Татарстане есть такая организация, очень важен и будет способствовать развитию рынка корпоративных облигаций наших республиканских компаний», — прокомментировал Игорь Кох.

ООО Банк «Аверс». Лицензия № 415 от 9.06.2014г.

Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 016-10473-100000 от 16 .08.2007г.

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