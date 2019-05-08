Татар-информ

8 мая 2019, 13:31

Происшествия

У нижнекамца изъяли «Лексус», который ему незаконно продал житель Новосибирска

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Происшествия

У нижнекамца изъяли «Лексус», который ему незаконно продал житель Новосибирска

Мужчина взял иномарку во временное пользование у приятеля и продал ее жителю Нижнекамска.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). У нижнекамца изъяли «Лексус», который ему незаконно продал житель Новосибирска, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Как выяснилось, житель Новосибирска дал приятелю свой „Лексус” во временное пользование по доверенности, однако тот незаконно продал его жителю Нижнекамска. Владелец авто, узнав о том, что случилось, подал на приятеля в суд», – рассказала Халимова.

В итоге приставы Нижнекамска установили местонахождение машины, изъяли незаконно проданный автомобиль и передали его владельцу.

 

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