Татарстанцы пытались незаконно ввезти в РТ кораллы из Тайваня и Китая, но попались на таможне

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанские таможенники впервые столкнулись с новым видом правонарушений — ввозом кораллов, рассказал начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Ввоз кораллов — новый вид выявленных нарушений. Эти кораллы попадают под конвенцию СИТЕС [Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения], которая запрещает их перемещение за границу, поскольку это исчезающий вид. Коралл был как сувенир, который люди могут везти в ручной клади», — рассказал он.

Три коралла в республику пытался ввезти 60-летний мужчина, когда летел из Тайваня транзитом через Стамбул. Еще один коралл 40-летний мужчина вывез из Китая.

«По каждому случаю возбуждены дела об административном правонарушении: по ч.1 статьи 16.2 КоАП за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров; а также по статье 16.3 КоАП за несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз и ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию», — сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни корреспонденту ИА «Татар-информ».

Оба дела сейчас находятся на рассмотрении в таможне, а затем их передадут в суд. Татарстанцам грозят штрафы и изъятие кораллов.

Отметим, что за майские праздники таможня возбудила 16 дел об административном правонарушении за превышение ввоза алкогольной и табачной продукции, а также за ввоз товаров для коммерческих целей.

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